Super League, Percassi: «Inter, Milan e Juventus devono rimanere in Serie A»

La Super League è un discorso ormai quasi superato, anche per l’Inter che ha ufficialmente comunicato il suo dietrofront (vedi articolo). Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, in conferenza stampa ha voluto precisare di non aver mai chiesto l’esclusione delle tre big italiane. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate anche da “sportmediaset.it”

PRECISAZIONI – La Super League è naufragata ma le reazioni sono ancora molte. Tra queste c’è anche quella dell’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, che ci tiene a fare chiarezza: «La Super League è sbagliata nei principi, ma Juventus, Inter e Milan devono restare. Questa è un’occasione utile, con uno scossone simile dobbiamo raccogliere delle opportunità. Errare è umano, ma se ne stanno rendendo conto. Il calcio va dalla piccola alla media realtà e tutti quanti meritano rispetto. Abbiamo atteso qualche ora prima di esprimerci. Sono state scritte delle falsità: Milan, Inter e Juventus sono società importanti, devono assolutamente far parte della Serie A».