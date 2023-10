Smalling, pessimismo sul rientro. Tra due settimane c’è l’Inter

Chris Smalling non si vede sul rettangolo di gioco da inizio settembre in occasione di Roma-Milan. Il giocatore ha subito un infortunio, potrebbe non rientrare per l’Inter.

INFORTUNIO – Chris Smalling è fuori da oltre un mese per un problema ad un tendine. Il giocatore inglese della Roma avrebbe dovuto allenarsi con il gruppo in questa sosta, ma ancora svolge lavoro individuale nei campi di Trigoria. C’è pessimismo sul suo rientro secondo Pazzi di Fanta, inizialmente previsto per la partita successiva alla sosta. I tempi di recupero si allungano, il 29 ottobre c’è la partita contro l’Inter a San Siro.