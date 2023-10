Asllani mirato: «All’Inter ho un avversario forte, imparo tanto da lui!»

Asllani ha parlato dall’Albania della sua esperienza all’Inter e di come sta cercando di lavorare per migliorarsi e correggere alcune lacune

GARA DIFFICILE − Dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca, Kristjan Asllani si è espresso così: «Era una partita difficile, lo sapevamo, siamo stati fortunati che la Repubblica Ceca si trovasse in 10 giocatori. Abbiamo giocato un’ottima partita. È solo che dalla fine del primo tempo ci siamo seduti, abbiamo parlato e detto che dovevamo attaccare un po’ di più. Dobbiamo correggere qualcosa e riuscire ad essere perfetti. Andremo in Moldavia e giocheremo la nostra partita come abbiamo fatto in tutte queste partite».

IMPARARE − Sempre su Tv Klan, Asllani ha parlato di Inter: «Ho ancora delle lacune, soprattutto in fase difensiva, ma lavoro per migliorarmi. Ho bisogno di tempo per giocare, ma lavorerò duramente per guadagnarmi la fiducia del mister. All’Inter ho un avversario forte come Hakan Calhanoglu, che è uno dei nostri giocatori nel ruolo e da lui ho imparato e devo imparare ancora molto. Ma ce la metterò tutta e non mi arrenderò».