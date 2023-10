Corona: «Scommesse, molti nomi e non solo Serie A! A Coverciano…»

Corona continua a rivelare nomi di calciatori coinvolti nel calcio scommesse e l’ultimo in ordine cronologico è quello di Zalewski della Roma. L’ex Re dei Paparazzi, intervenuto in diretta su Radio Radio, aggiunge qualche dettaglio sull’inchiesta rivelando che tra i presunti scommettitori ci sarebbero non solo calciatori di Serie A

RIVELAZIONI – Fabrizio Corona sta rivelando i nomi dei presunti calciatori coinvolti in un giro di scommesse illegali. L’ex Re dei Paparazzi sostiene che senza le sue rivelazioni le forze dell’ordine non sarebbero mai andate a Coverciano: «Perché sono andati ieri a Coverciano? Non sarebbero mai andati lì se non avessimo fatto i nomi noi per non intaccare la partita dell’Italia e Tonali è un giocatore perno. Zalewski minaccia querele? Ho anche i messaggi della madre che mi prega gentilmente di non fare il suo nome. La madre è la mia migliore amica da vent’anni. Io so più della Procura, la notizia di Fagioli l’ho pubblicata l’1 agosto e una settimana fa si è autodenunciato».

ELENCO LUNGO – Corona sostiene inoltre che a indagare siano addirittura due procure e che tra i nomi siano presenti molti calciatori di Serie B e C: «Ci sono due procure che indagano, ma non posso dire altro perché è una cosa troppo grave e sono come sempre sul filo del rasoio. Noi abbiamo un po’ di nomi, ce ne sono un bel po’, di Serie B e Serie C non ne parliamo. Questi ragazzi hanno una malattia grave, sono ludopatici, perché chi gioca milioni di euro online è malato. Loro non sono colpevoli, sono affetti da una sindrome grave che è la ludopatia che in un processo civile o penale li salva».