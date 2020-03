Serie A e Juventus-Inter in diretta TV in...

Serie A e Juventus-Inter in diretta TV in chiaro? La risposta di Sky

Condividi questo articolo

La Serie A ripartirà domani, rigorosamente a porte chiuse, con Juventus-Inter come big match. Stasera il ministro Spadafora (vedi articolo) ha parlato della possibilità di trasmettere le partite in diretta TV, per rispondere all’emergenza Coronavirus: l’ANSA riporta la risposta di Sky.

NIENTE DA FARE – Il ministro Vincenzo Spadafora ha aperto sulla diretta TV, ma non sarà così. Questa la risposta da fonte Sky: «Da giorni era uscita la disponibilità a dare in chiaro su TV8 la partita Juventus-Inter, per venire incontro agli appassionati di calcio in questa fase così delicata. La Lega Serie A, peraltro con molte ragioni, aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano a Sky questa soluzione. Questo era e questo rimane: i vincoli e i limiti permangono».

SMENTITA – Una nota di Sky chiarisce: “La trasmissione in chiaro delle partite di Serie A non è possibile. Continuano a non sussistere, infatti, per i motivi già elencati, le condizioni legali per trasmettere in chiaro le partite del campionato. La Lega Serie A ha ricevuto oggi una lettera da parte del signor ministro Spadafora con richiesta di valutare, alla luce di nuovi approfondimenti, la possibilità di concedere la libera fruizione televisiva delle gare di Serie A nei giorni 8 e 9 marzo”.

Fonte: ANSA.it