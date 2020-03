Balotelli: “Tifosi Inter nel mio cuore, purtroppo non...

Balotelli: “Tifosi Inter nel mio cuore, purtroppo non tutto rimane uguale”

Balotelli a sorpresa lancia un messaggio di affetto nei confronti dei tifosi dell’Inter. L’attaccante del Brescia, che dovrebbe tornare in campo lunedì in casa del Sassuolo, ha risposto ad alcune domande tramite il suo profilo ufficiale Instagram.

IL MESSAGGIO – A Mario Balotelli, attraverso le storie su Instagram, è stato chiesto cosa pensa dei tifosi dell’Inter. Questa la sua risposta: “Che sono stati nel mio cuore e io nel loro. Il tempo passa e non sempre tutto rimane uguale, purtroppo”. L’attaccante del Brescia, successivamente, ha dato ragione sulla richiesta di fermare la Serie A (vedi articolo): “Damiano Tommasi, la penso come te al 100%. I soldi non valgono la salute, svegliamoci”.