Bordalas: “Sul Getafe un’etichetta, oggi tutto il contrario. Inter…”

Bordalas, allenatore del Getafe, in un’intervista appena rilasciata a LaLiga TV ha commentato lo 0-0 contro il Celta Vigo di stasera (vedi articolo). Per il tecnico ospite ora è possibile pensare al match di Europa League con l’Inter di giovedì prossimo, ma prima ci ha tenuto a rimarcare un concetto.

PAREGGIO CHE NON SODDISFA – A José Bordalas lo 0-0 col Celta Vigo non va giù: «Stasera c’è stata solo una squadra che ha voluto giocare, ed è stata il Getafe. L’altra squadra è venuta qui solo per perdere tempo, l’abbiamo visto dall’inizio: curiosamente è quello di cui ci accusano. Abbiamo creato tanto, è un peccato non aver ottenuto la vittoria perché l’avevamo meritato. Cos’è mancato? Forse nel primo tempo un po’ di calma e tranquillità nell’ultima parte di campo. Non posso però rimproverare niente ai ragazzi, mi dispiace perché sarebbe stato bello conquistare i tre punti. Mi lamento quando ci accusano, perché ci hanno messo un’etichetta e stasera è successo il contrario. Quando vinciamo ci danno sei minuti di recupero o più, quando non vinciamo molto meno. È stato permesso tantissimo alla squadra rivale, che è una cosa lecita, ma non se poi le lamentele sono nei nostri confronti. Adesso pensiamo alla prossima partita: prima abbiamo l’Europa League, che è importante, abbiamo un giorno in più per prepararla. L’Inter? Sarà una partita difficile contro un grandissimo rivale, pensiamo partita per partita».