Tommasi tuona: “Allarme Coronavirus, serve altro? Fermiamo la Serie A!”

Tommasi ha preso una posizione chiara e netta in merito all’emergenza Coronavirus. Il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori e ex centrocampista spinge per lo stop del campionato di Serie A senza mezze misure. L’ex calciatore ha scritto il suo pensiero su Twitter

EMERGENZA E CALCIO – L’allarme legato al Coronavirus si sta allargando in tutt’Italia, richiedendo nuove misure da parte del Governo. La situazione è molto seria e preoccupante in tutto il Paese e ancor di più in Lombardia, regione in cui giocano Inter, Milan, Atalanta e Brescia. Tommasi ritiene che in una situazione ad alto rischio la Serie A debba fermarsi: “Fermiamo il campionato !! Serve altro? Stop football!!“. Queste le sue parole su Twitter, a commento della possibile chiusura della Lombardia e della bozza del nuovo decreto. L’ex centrocampista sarà ascoltato?