Serie A, disposto un minuto di silenzio dalla FIGC per Napolitano

Quest’oggi è morto Giorgio Napolitano, ultimo Presidente della Repubblica prima di Sergio Mattarella. La FIGC ha disposto un minuto di silenzio per la quinta giornata di Serie A.

COMUNICATO UFFICIALE – È scomparso a Roma, all’età di 98 anni, Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica Italiana. Le condizioni del due volte Presidente della Repubblica (unico capo dello Stato a essere stato rieletto per un secondo mandato), ricoverato in una clinica romana, si erano recentemente aggravate. Nel 2006, poche settimane dopo la sua elezione, Napolitano fu presente a Berlino per la finale che incoronò l’Italia campione del mondo. Gabriele Gravina ha detto: «Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano, in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il Presidente Campione del Mondo».

Per ricordare e onorare Napolitano, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma nel weekend, da stasera fino ai posticipi di lunedì.