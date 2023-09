Il Frosinone ci prova, la Salernitana risponde. Pari all’Arechi

Si è giocato poco fa l’anticipo di Serie A del venerdì pomeriggio. Salernitana e Frosinone si sono dovute accontentare del pareggio con il risultato di 1-1.

PARI E PATTA – Il Frosinone ha provato lo scherzo ancora una volta in trasferta ma si è dovuto accontentare del pareggio. 1-1 all’Arechi contro la Salernitana che non riesce proprio a vincere in questa stagione. La sblocca Simone Romagnoli con un colpo di testa al minuto 12 su assist di Riccardo Marchizza. La squadra di Paulo Sousa la riprende nel secondo tempo al 52′ con un tiro a giro di destro perfetto di Jovane Cabral. Man of the Match Stefano Turati, che fa una parata incredibile su Giulio Maggiore nella ripresa. Salernitana ferma quindi a 3 punti in classifica, mentre il Frosinone addirittura 8 sopra al Napoli.