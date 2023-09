Paventi: «Thuram devastante. Solo due meglio di lui in Serie A»

Il passato non verrà dimenticato presto, ma il futuro è roseo con Marcus Thuram in attacco. Andrea Paventi ne parla su Sky Sport.

TRA PASSATO E FUTURO – Andrea Paventi parla di due attaccanti: «L’interista che va allo stadio è ancora arrabbiato per quello che è successo in estate con Lukaku. Non verrà accolto con indifferenza in Inter-Roma, ci sarà un altro tipo di colonna sonora immagino. Quel giocatore è andato, ma c’è Marcus Thuram che tutti conoscevano poco. Nel precampionato non se ne parlava così bene, ma l’impatto è stato devastante in Serie A. Presenza fisica, debutti importanti come quello del derby col Milan. Deve dimostrare nel lungo periodo ancora, ma soltanto Milito e Osvaldo hanno fatto meglio per numeri di gol e assist alle prime partite»