Serie A, 5ª giornata: curiosità sui diffidati e gli squalificati per il turno

La quinta giornata di Serie A comincia oggi e prevede un sabato sensazionale, con gli anticipi Fiorentina-Juventus, Milan-Inter e Lazio-Napoli. A livello disciplinare c’è una curiosità su diffidati e squalificati.

IL DATO INSOLITO – Niente squalificati né diffidati. Una rarità, che visto il regolamento può avvenire solo nelle prime giornate. Succede nel quinto turno di Serie A, che prenderà il via alle 15 con Fiorentina-Juventus in attesa del derby Milan-Inter. Il Giudice Sportivo non ha fermato calciatori o allenatori dopo le partite dell’infrasettimanale, terminato senza espulsi. I due giocatori più vicini a entrare in diffida sono Norbert Gyombér della Salernitana e Gian Marco Ferrari del Sassuolo, entrambi a quota tre ammonizioni in quattro giornate. Il regolamento della Serie A prevede che gli squalificati per cumulo di cartellini arrivino alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva. Si viene diffidati alla precedente.