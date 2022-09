Sanzioni UEFA, Inter non preoccupata: due i motivi principali – TS

L’Inter è stato uno dei club italiani colpiti dalle Sanzioni UEFA per la mancata osservanza del Fair Play Finanziario (QUI i dettagli). Secondo Tuttosport però, sia i nerazzurri che gli altri club coinvolti si dicono tranquilli

PIANO – L’Inter, come altri tre club italiani (Juventus, Milan e Roma, ndr) è stata colpita dalle sanzioni UEFA per la mancata osservanza dei paletti del Fair Play Finanziario. I nerazzurri hanno scelto di siglare con il massimo organo calcistico europeo un Settlement Agreement di 4 anni per rientrare nei parametri richiesti. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro, come gli altri club italiani coinvolti, non è preoccupato dalle sanzioni minacciate dall’UEFA. Il vincolo imposto sulla registrazione di nuovi calciatori, infatti, segue perfettamente il diktat imposto dalla proprietà e che la dirigenza nerazzurra sta già seguendo da diverso tempo per rendere i costi di gestione più sostenibili. Inoltre, con gli stadi oramai aperti al loro massimo delle capacità, a differenza degli scorsi anni, dovrebbe esserci un incremento sostanziale degli introiti e del fatturato annuo.

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago