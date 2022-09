Chiffi arbitro di Milan-Inter: nei precedenti già un derby ma… a metà!

Chiffi sarà l’arbitro di Milan-Inter, partita della quinta giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Milan-Inter sarà la decima partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. L’ultima risale allo scorso 1 maggio, quando aveva diretto la vittoria per 1-2 in casa dell’Udinese. Nella circostanza era servito il VAR per dare un rigore apparso nettissimo già in presa diretta, fallo evidente di Pablo Marì su Edin Dzeko. L’esordio è del 26 ottobre 2019, con molte contestazioni in un pareggio col Parma per un rigore negato a Cristiano Biraghi (fallo di Matteo Darmian che all’epoca giocava in gialloblù). Nella circostanza anche diversi minuti per convalidare il definitivo 2-2, di Romelu Lukaku. Il bilancio non vede sconfitte, i pareggi sono quattro mentre le vittorie cinque.

UNA IN PIÙ – In realtà una decima partita di Chiffi ci sarebbe anche, ma durata solo pochi minuti: proprio un derby fra Inter e Milan. Nei quarti di finale di Coppa Italia del 26 gennaio 2021 l’arbitro designato è Paolo Valeri, che però si fa male ed è costretto a lasciare il suo posto in campo al 74′. Lo sostituisce proprio Chiffi, che deve dare dieci minuti di recupero per il lungo stop e al 97′ assegna la punizione (fallo di Soualiho Meité su Lautaro Martinez) trasformata da Christian Eriksen per il 2-1 decisivo.