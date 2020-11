Sassuolo-Inter, a De Zerbi restano i dubbi di formazione su due big

Roberto De Zerbi Sassuolo

Sassuolo-Inter aprirà domani alle ore 15 la nona giornata di Serie A. Per la partita del Mapei Stadium di Reggio Emilia De Zerbi deve rinunciare a Caputo (vedi convocati), ma in formazione può riavere due big che sono entrati in lista.

CERCANO IL PRIMATO – Sassuolo-Inter potrebbe portare, in caso di vittoria (e si spera che ciò non avvenga…), i neroverdi in testa alla Serie A almeno per ventiquattro ore. Roberto De Zerbi dovrà tentare l’assalto al primo posto senza Francesco Caputo, che non ha recuperato dall’infortunio che l’ha tenuto fuori anche dalla convocazione in Nazionale durante la sosta. Ce l’ha fatta però Domenico Berardi, nell’ultimo anno diventato molto più continuo. Il centravanti lo farà Giacomo Raspadori, in gol con l’Under-21 nove giorni fa, sulla fascia sinistra l’altra certezza è legata a Jérémie Boga che ormai si è ripreso il posto da titolare dopo essere rimasto a lungo positivo al Coronavirus.

I DUBBI – La formazione neroverde non è però certo fatta. Ci sono tre ballottaggi, di cui due per problemi fisici. Vlad Chiriches non è stato al meglio tutta la settimana, doveva essere valutato nel pomeriggio e il provino ha dato evidentemente esiti confortanti, visto che è convocato. Il rumeno resta comunque in dubbio, non dovesse farcela pronto Marlon. Sulla fascia destra Mert Muldur dovrebbe essere preferito a Jeremy Toljan, altro reduce dal Coronavirus ora guarito. Stesso discorso per Filip Djuricic: qui però il serbo è probabile che alla fine sia titolare, vista la sua importanza nel gioco del Sassuolo. Altrimenti c’è Hamed Junior Traoré, già in gol all’Inter il 26 maggio 2019 quando era all’Empoli. A centrocampo sarà Maxime Lopez il partner di Manuel Locatelli. Questa la probabile formazione di De Zerbi per Sassuolo-Inter: Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogério; Locatelli, M. Lopez; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.