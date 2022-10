Sassuolo-Inter, Acerbi prende il posto di de Vrij! Dubbi in porta – TS

In vista di Sassuolo-Inter, in programma domani, Acerbi dovrebbe tornare in campo dal 1′. Non ancora sciolti da Inzaghi, invece, i dubbi sul portiere. Le ultime da Tuttosport

SCELTA – Non solo cambi a centrocampo (vedi articolo), in Sassuolo-Inter, secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro Inzaghi potrebbe effettuare qualche cambio anche in difesa. Acerbi infatti dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa, con de Vrij ad accomodarsi in panchina. Sulla destra un turno di riposo per Darmian: al suo posto Dumfries. Non ancora sciolti, invece, i dubbi relativi alla porta: bisognerà capire se ci sarà l’esordio di Onana in campionato o se toccherà ancora una volta ad Handanovic.

Fonte: Tuttosport – F.M