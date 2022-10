Inter, al Camp Nou contro il Barcellona solo sconfitte tranne una: i precedenti – TS

L’Inter è riuscita nell’impresa di vincere in casa contro il Barcellona in Champions League e non è certo una novità, ma è al Camp Nou che i nerazzurri hanno avuto più difficoltà. Come sottolineato da Tuttosport, in Spagna i nerazzurri hanno vinto una sola volta su otto precedenti totali.

AL CAMP NOU – I precedenti di Barcellona-Inter giocano nettamente in favore degli spagnoli con ben sette vittorie e una sola vittoria dei nerazzurri. Anche nel 2009-2010, quando poi l’Inter di José Mourinho vinse il Triplete, i nerazzurri collezionarono due sconfitte: la prima per 2-0 ai gironi, la seconda 1-0 in semifinale e in inferiorità numerica per l’espulsione di Thiago Motta. Le più recenti sconfitte avvengono con Luciano Spalletti in panchina nel 2018 e Antonio Conte. La più antica, invece, è del 1959 durante la “Coppa delle Fiere”. Male anche nel 2003: all’Inter tocca il Barcellona in Champions League e nella seconda fase a gironi finisce 3-0 (c’erano ancora due gironi). L’unica vittoria è del 1970, targata Roberto Boninsegna.

Fonte: Tuttosport – Alessia Curati