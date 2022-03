Sanchez possibile opzione dal 1′ in Liverpool-Inter: nuovo ballottaggio – SM

Sanchez può essere la sorpresa di Inzaghi per cercare fin da subito l’impresa in Liverpool-Inter. Secondo quanto raccolto da Sport Mediaset, il cileno è in corsa per una maglia da titolare ma non da punta

VARIANTE TATTICA – Il recupero di Ivan Perisic (vedi focus) non risolve il dubbio di Simone Inzaghi in vista della trasferta internazionale. Martedì sera a Liverpool servirà sostituire nuovamente Nicolò Barella, squalificato. Così come all’andata, Arturo Vidal è in vantaggio su Roberto Gagliardini nel ruolo di mezzala destra nel 3-5-2 ma Inzaghi ragiona anche su una variante tattica. Come riportato da Sport Mediaset, aumentano le chance di vedere un’Inter più offensiva schierata con il 3-4-1-2 già dall’inizio. Per questo Alexis Sanchez si candida per il ruolo di trequartista dietro la coppia andata in gol contro la Salernitana. In Liverpool-Inter ci sarà spazio per un solo cileno dall’inizio: Sanchez insidia Vidal, ma solo se Inzaghi deciderà di cambiare sistema di gioco. In vista della Champions League in casa nerazzurra avanza un nuovo ballottaggio, tutto cileno.