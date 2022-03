Graziani: «L’Inter è tornata! A Liverpool è difficilissima, ma attenzione: se…»

Graziani evidenzia l’importanza dello scontro diretto odierno in Serie A ma senza dimenticare la situazione dell’Inter. L’ex attaccante azzurro, ospite negli studi di “Sport Mediaset XXL” su Italia 1, si esprime anche in vista di Liverpool-Inter di Champions League

OCCHIO AI PROSSIMI 180′ – Nel presentare lo scontro diretto Napoli-Milan in programma stasera, Francesco “Ciccio” Graziani pensa alla lotta Scudetto in Serie A: «Il terzo incomodo al momento ha una partita in meno (Bologna-Inter, ndr), quindi vincendola andrebbe addirittura avanti. Difficile che in tre si vada a decidere lo scudetto a pari punti guardando gli scontri diretti. Ci sono periodi brillanti e meno brillanti in una stagione. L’Inter contro la Salernitana è tornata a fare gol. Ed è tornata l’Inter di un livello superiore nel gioco rispetto alle settimane precedenti. Se la giocherà anche contro il Liverpool. Sarà difficilissimo sicuramente, però attenzione: se hai la bravura e la fortuna di fare subito gol, metti tutto in discussione». Questo il pensiero di Ciccio Graziani, che dà uno sguardo anche all’impegno nerazzurro in Champions League martedì sera.