Genoa-Empoli come Genoa-Inter: Blessin non coglie la chance per la Serie A

Genoa-Empoli non passerà alla storia come uno dei lunch match più belli e importanti dalla storia della Serie A. I padroni di casa allenati da Blessin perdono un’occasione importante per riprendere quota e allontanare l’incubo della retrocessione

PAREGGIO SENZA GOL – A Genova non vedere reti sta diventando un’abitudine del nuovo corso rossoblù. Lo 0-0 di Genoa-Empoli ricorda quello visto una settimana fa in Genoa-Inter (vedi analisi tattica). Il Genoa di Alexander Blessin avanza a piccoli passi, senza smuovere la propria classifica: è sempre penultima, ora a quota 18 punti. La Serie B è sempre più vicina. L’Empoli di Aurelio Andreazzoli sale a 32 punti, che valgono il dodicesimo posto in compagnia del Bologna (con due partite in meno, tra cui il recupero contro l’Inter, ndr). Tra poco in campo altre tre partite della 28ª giornata di Serie A: Bologna-Torino, Fiorentina-Hellas Verona e Venezia-Sassuolo (ore 15:00).