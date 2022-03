Sanchez, nuova chance in Inter-Salernitana: torna titolare – TS

Sanchez inizialmente in panchina contro il Milan, la scelta di Simone Inzaghi è ricaduta ancora una volta su Lautaro Martinez. Facile pensare che venerdì in Inter-Salernitana ci sarà il cileno dal 1′.

RITORNO IN ATTACCO – Sanchez contro il Milan è partito dalla panchina ed è entrato nel secondo tempo, al 65′. Prestazione in ombra la sua: all’interno dell’area rossonera si è visto poco e per il resto zero idee e tanta confusione. Il cileno, secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, avrà una nuova chance dal 1′ già venerdì in Inter-Salernitana. Da capire chi giocherà al suo fianco se Edin Dzeko o ancora una volta Lautaro Martinez.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino