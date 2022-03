Nota tattica di Milan-Inter: il ritorno di Correa, una nuova speranza

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Milan-Inter parliamo di Joaquin Correa.



IL RITORNO – Quando non sembrava più possibile è successo. Dopo un mese e mezzo circa Joaquin Correa è tornato in campo con la maglia dell’Inter nel derby di Coppa Italia. Per la precisione all’80’, subentrando al posto di Edin Dzeko. Niente di memorabile, ma la sua partita col Milan è da sottolineare. In primo luogo per la sua storia clinica.

RIPRESA LENTA – Correa non giocava dal 19 gennaio, in Inter-Empoli di Coppa Italia. Una partita maledetta, per tutta la squadra e per lui in particolare, costretto a uscire subito dopo un infortunio stranissimo per dinamica. Un contrasto con Simone Romagnoli che gli aveva procurato un’assurda distrazione ai flessori. Era la sua prima da titolare dal 4 dicembre con la Roma. Prima due spezzoni, con Lazio e Atalanta. In cui aveva palesato una certa difficoltà nei movimenti, malgrado la guarigione. Ed è qui il punto: col Milan sono arrivati segnali migliori.

INGRESSO POSITIVO – Correa ha giocato solo quattordici minuti, recupero incluso, quindi poco per dare giudizi definitivi. Ma le impressioni sono state decisamente positive. I suoi tocchi totali sono 11, segno che si è mosso, si è fatto vedere, ha cercato la palla. La corsa è apparsa sciolta. Senza paura, senza freno a mano. E non si è sottratto al pressing e ai contrasti. Un buon primo passo per quello che si spera sia un nuovo inizio. Per lui e per l’Inter.