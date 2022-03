Bologna, è Arnautovic il giocatore il positivo al Covid-19 – CdS

Il Bologna ieri ha comunicato la positività di un giocatore nel gruppo squadra (vedi comunicato). Secondo il Corriere dello Sport, si tratta dell’attaccante ex Inter.

UN POSITIVO – È Marko Arnautovic giocatore positivo al Covid-19 nel Bologna. L’ex giocatore dell’Inter non solo ha saltato la ripresa dei lavori, ieri, ma non si è neanche presentato al centro tecnico di Casteldebole. Nella tarda serata di lunedì questa indiscrezione era già saltata fuori, ma dal Bologna non arrivava conferma. Intanto il club rossoblù aspetta ancora di sapere quando si recupererà la partita contro l’Inter slittata alla ripresa del campionato in questo 2022.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti