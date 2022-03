Milan-Inter, Barella fuori condizione. Male Lautaro Martinez: le pagelle – TS

Milan-Inter, uno 0-0 che fa da cornice ad una brutta partita per entrambe le formazioni. Barella in serata no. Male anche Lautaro Martinez: le pagelle secondo il Tuttosport

LE PAGELLE – Milan-Inter si è conclusa con uno 0-0, con la squadra nerazzurra che non ha offerto una prestazione positiva nel complesso. Migliore in campo per l’Inter Skriniar: il difensore nerazzurro disinnesca bene sia Leao che Rebic ed è sicuro per tutta la partita, voto 7. Da rivedere la prestazione di Barella il centrocampista è apparso fuori condizione ed ha spesso corso a vuoto, voto 5. Male anche Brozovic: il croato soffre il pressing di Krunic e fa molti errori in fase di costruzione, voto 5. Lautaro Martinez è il peggiore in campo, secondo il quotidiano di Torino: l’argentino non va mai al tiro, sbaglia quasi tutti i movimenti ed è sempre anticipato da Tomori, voto 4,5.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini