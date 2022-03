Milan-Inter, poche emozioni: squadre stanche. Nerazzurri irriconoscibili – CdS

Milan-Inter 0-0, resterà deluso chi si aspettava coriandoli e stelle filanti. Ancor più deludente, secondo il Corriere dello Sport, è la prestazione dei nerazzurri apparsa più timorosa.

DERBY DELUDENTE – Milan-Inter 0-0, un derby deludente sotto tutti i punti di vista, prima di tutto delle emozioni. Partita poco spettacolare e con zero gol davanti gli occhi del Commissario Tecnico della nazionale, Roberto Mancini. Squadre stanche e appannate, ma la più deludente secondo il Corriere dello Sport è stata l’Inter, insicura e mai pericolosa, reduce da un febbraio horror, condizionata ancora dalla rimonta dei rossoneri in campionato, così come ammesso anche dal tecnico Simone Inzaghi dopo la partita (vedi dichiarazioni). Il Milan, secondo il quotidiano romano, meritava la vittoria, ma considerando la doppia sfida gli uomini di Stefano Pioli partono avvantaggiati. I rossoneri hanno dimostrato più corsa, mentre l’Inter era più guardinga e timorosa. Alla fine ha vinto la paura di perdere e il desiderio di rimandare il verdetto alla seconda metà di aprile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti