Bologna, un nuovo positivo al COVID-19 nel gruppo squadra

Il Bologna attende ancora di sapere quando si recupererà la partita contro l’Inter slittata il 6 gennaio. Nel frattempo la società felsinea ha riscontrato un nuovo positivo al COVID-19, l’unico contagiato al momento.

DI NUOVO I CONTAGI – “Il Bologna FC 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al COVID-19 di un elemento appartenente al gruppo squadra, già posto in isolamento domiciliare dopo che, come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali”.

Fonte: bolognafc.it