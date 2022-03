Milan-Inter, Inzaghi in campo con i suoi «migliori»! Un osservato speciale

Milan-Inter è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 21.00 a San Siro, valevole per le semifinali di andata di Coppa Italia. Inzaghi, che ha finalmente il gruppo al gran completo, scende in campo con i titolarissimi. Torna dunque Lautaro Martinez dal 1′ ed è proprio da lui che ci si aspetta qualcosa in più

IN CAMPO CON I MIGLIORI – Milan-Inter è una sfida sempre molto affascinante e sentita, che sia campionato o Coppa Italia. Stasera alle ore 21.00 la squadra di Stefano Pioli “ospita” i nerazzurri di Simone Inzaghi che vanno a caccia di una vittoria che manca ormai dai quarti di finale proprio della Coppa Italia contro la Roma. Il tecnico interista, che ha il gruppo al gran completo (vedi articolo), scenderà in campo con la miglior formazione (QUI le probabili scelte) e si rivedrà quindi Lautaro Martinez dal 1′ al fianco di Edin Dzeko.

OSSERVATO SPECIALE – Proprio l’argentino è l’osservato speciale tra le fila dell’Inter: il gol manca ormai dalla finale di Supercoppa con la Juventus, ossia l’unico messo a segno nel 2022. Uno score deludente per quello che è tuttora il miglior marcatore dell’Inter con 11 gol in campionato (ancora nessuno in Coppa Italia e Champions League). Ciò che serve è proprio la più classica delle scintille, quella in grado di riaccendere la fiducia e l’autostima di un attaccante sa come si fa. Il derby è una motivazione unica per Lautaro, soprattutto in un momento di grande difficoltà per tutta la squadra. Riuscire a tirare fuori l’Inter dalle sabbie mobili darebbe uno slancio pazzesco anche per i prossimi impegni di campionato. I numeri dicono che l’attacco è in crisi ma ciò che si vede in campo fa sperare che sia solo questione di tempo.