Sampdoria-Inter 0-0, il tabellino della partita della 22ª giornata di Serie A

Sampdoria-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-0: questo il tabellino della partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023.

CHE IMBARAZZO – Uno squallore lungo novanta minuti più recupero. Con un atteggiamento non certo da squadra vincente l’Inter non va oltre lo 0-0 in casa della Sampdoria penultima in classifica, in una partita che sarebbe dovuta andare con ben altro esito. Nonostante diverse occasioni (e un rigore negato) in avvio il gol non arriva e col passare dei minuti la prestazione cala sempre più, fino a una ripresa oscena. Simone Inzaghi sbaglia tutte le scelte, ma l’errore principale è evidentemente nella preparazione visto come l’Inter è scesa in campo (come contro l’Empoli). E così la possibilità di andare a +5 sulle inseguitrici diventa un misero +3 sulle terze. Senza pensare al Napoli perché ovviamente non è il caso (-15). Questo il tabellino di Sampdoria-Inter.

SAMPDORIA-INTER 0-0 – IL TABELLINO

Sampdoria (3-5-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Zanoli (85′ Paoletti), Cuisance (59′ Sabiri), Winks, Djuricic (72′ Murru), Augello; Gabbiadini (72′ Rincon), Lammers (85′ Quagliarella).

In panchina: Turk, Ravaglia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Jesé.

Allenatore: Dejan Stankovic

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Acerbi; Darmian (66′ Dumfries), Barella (66′ Brozovic), Calhanoglu, Mkhitaryan (90′ V. Carboni), Gosens (46′ Dimarco); Lukaku (66′ Dzeko), Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Zanotti, A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli (M. Rossi – C. Rossi; Feliciani; VAR Doveri; A. VAR Paganessi)

Ammoniti: Nuytinck, Amione, Lammers (S), Lautaro Martinez (I)

Recupero: 1′ PT, 5′ ST