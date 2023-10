Roma, in tre verso il recupero: già pronti per l’Inter? Le condizioni – CdS

Si avvicina Inter-Roma e Mourinho spinge per avere di nuovo a disposizione tre infortunati. Il Corriere dello Sport informa sulle tempistiche dei recuperi.

INFORTUNATI – Fra le prossime sfide più attese, in programma nelle prossime giornate di Serie A, c’è anche Inter-Roma. Il prossimo 29 ottobre a San Siro arriverà la squadra di José Mourinho, che nell’attesa sta provando a recuperare tre dei suoi giocatori. Secondo il Corriere dello Sport le condizioni di Chris Smalling, fermatosi un mese e mezzo fa, saranno valutate nelle prossime ore. Pur non accusando più dolore, lo staff giallorosso vuole accertarsi che il rientro in gruppo non comporti alcun rischio per il difensore. Che contro il Monza potrebbe andare in panchina, aspettando poi l’Inter. Anche la ripresa dall’infortunio di Renato Sanches e Diego Llorente sembra stia procedendo per il verso giusto. Il primo probabilmente siederà solo in panchina nella prossima di campionato, il secondo invece potrebbe avere qualche chance nel corso della partita. Entrambi, comunque, hanno nel mirino il recupero completo per la gara contro l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi