Roma-Inter, Mkhitaryan in “risparmio energetico”! Una quasi certezza – Sky

Photo 200912490

Roma-Inter è lo scontro al vertice della diciassettesima giornata di Serie A. I giallorossi, a soli tre punti dai nerazzurri, ritrovano Spinazzola (vedi articolo) e puntano sulla leadership di Mkhitaryan. Di seguito quanto rivelato da Paolo Assogna su “Sky Sport 24”

CERTEZZE – Roma-Inter è il big match della diciassettesima giornata di Serie A, con fischio d’inizio previsto domenica alle ore 12.30. Secondo Paolo Assogna, l’uomo in più di Paulo Fonseca è Henrikh Mkhitaryan mentre su Leonardo Spinazzola ci sono quasi solo certezze: «Mkhitaryan si è assunto la responsabilità di prendersi lo scettro di leader tecnico del gruppo. Ci sono i numeri, poi ci sono le responsabilità che si prende in campo e la capacità di gestirsi, come tutti i campioni che hanno superato i 30 anni. Ieri con il Crotone, il centrocampista ha gestito le energie proprio in vista del doppio impegno. Se Spinazzola può essere titolare con l’Inter? Ci sono quasi certezze, aspettiamo un pochino ma penso proprio sia recuperabile».