Roma-Inter, Conte vuole una reazione: nessun dubbio su Lukaku! – Sky

Lukaku – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Roma-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 12.30, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta con la Sampdoria, cercheranno di rialzare la testa coni giallorossi, distanti solo 3 punti in classifica. Secondo Andrea Paventi, non ci sono dubbi su Lukaku

ARMA IN PIÙ – Roma-Inter è il big match della diciassettesima giornata di Serie A. Antonio Conte, dopo la sconfitta con la Sampdoria, spera nella reazione della squadra, con un Romelu Lukaku in più: «Conte si aspetta la stessa reazione avvenuta dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League, da lì è iniziato il filotto di otto vittorie in campionato. Ora c’è un altro scontro diretto importante: Lukaku sta meglio e sicuramente con la Roma partirà dal 1′». Così Andrea Paventi su “Sky Sport 24”.