Roma-Inter, Fonseca sorride: Spinazzola torna in gruppo. In...

Roma-Inter, Fonseca sorride: Spinazzola torna in gruppo. In campo dal 1′?

Spinazzola Roma

Roma-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 12.30, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Arrivano buone notizie per Fonseca dal primo allenamento giallorosso in vista del match: Spinazzola torna in gruppo

RIENTRO – Roma-Inter è una sfida importantissima in chiave classifica, con i giallorossi a soli tre punti dai nerazzurri, reduci dalla sconfitta con la Sampdoria. La squadra di Paulo Fonseca, vittoriosa con il Crotone, ha già dato inizio alla preparazione in vista del match: buone notizie per il tecnico portoghese perché Leonardo Spinazzola è rientrato in gruppo. Il terzino giallorosso, dopo tre settimane di stop, potrebbe tornare in campo dal 1′.