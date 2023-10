Precedenti Inter-Bologna: goleada nelle ultime due ma un problema

Inter-Bologna si giocherà sabato alle ore 15 e i precedenti – soprattutto al Dall’Ara – non invocano certo buoni ricordi. C’è una particolarità legata alle sole partite in casa, da riuscire a interrompere.

I PRECEDENTI – Quello di sabato sarà l’Inter-Bologna numero 94 in casa. Nel computo generale 54 le vittorie interne, contro 24 pareggi e 15 sconfitte per un totale di 166 gol segnati a 91. Contando il solo campionato il bilancio è 47-23-13, 143 reti a favore e 78 contro. Le ultime due sono entrambe finite con lo stesso risultato, un punteggio non certo frequente: 6-1. Il 18 settembre 2021 la goleada la apre Lautaro Martinez, proseguono Milan Skriniar e Nicolò Barella per chiudere i conti dal primo tempo. Nella ripresa poker di Matias Vecino, poi doppietta di Edin Dzeko e rete ininfluente del Bologna con Arthur Theate. I rossoblù vanno invece in vantaggio al 22′ dell’ultimo precedente, il 9 novembre 2022, con un tiro di Riccardo Orsolini fuori di metri deviato in rete da Charalampos Lykogiannis senza rendersene conto. È però l’inizio di un’altra goleada, con Dzeko che segna un gol da cineteca subito dopo. Federico Dimarco firma una doppietta, in mezzo un colpo di testa di Lautaro Martinez e chiudono Hakan Calhanoglu su rigore e Robin Gosens.

PROBLEMA GROSSO – Thiago Motta, allenatore avversario sabato, ha segnato in uno dei precedenti Inter-Bologna quando era in nerazzurro: addirittura doppietta nel 3-0 del 3 aprile 2010. Quello, curiosamente, è l’ultimo incrocio al Meazza senza porta inviolata per l’Inter. Da lì in avanti 14 partite fra Serie A e Coppa Italia, dove il Bologna è riuscito a segnare 20 volte. E spesso anche in maniera pesante. Contando anche le partite al Dall’Ara (o in campo neutro) 91 vittorie Inter, 55 Bologna e 41 pareggi, 294 gol fatti e 223 subiti.