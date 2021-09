VIDEO – Inter-Bologna 6-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Bologna, anticipo della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 6-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CHE RILANCIO! – Inter-Bologna 6-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. Dopo tante occasioni sciupate fra Sampdoria e Real Madrid l’Inter si risolleva alla grande con un punteggio tennistico. Bastano sei minuti a Denzel Dumfries (gran debutto da titolare) per aprire il conto, con un cross che Lautaro Martinez trasforma nell’1-0 da due passi. Si fa male Joaquin Correa, colpito al bacino da Lorenzo De Silvestri, entra Edin Dzeko. Subito dopo (30′) raddoppia Milan Skriniar di testa su calcio d’angolo, anticipando Lukasz Skorupski. Tempo tre minuti e arriva il tris di Nicolò Barella, un tap-in a porta spalancata su cross dello scatenato Dumfries respinto da De Silvestri. Ripresa d’accademia, al 54′ poker di Matias Vecino servito da Dimarco. Poi tocca a Dzeko: al 63′ gran tocco di punta su assist di Marcelo Brozovic, al 68′ chiude il set con un destro da posizione defilata smarcato da Alexis Sanchez. Per il Bologna, che pure veniva da due partite senza subire gol ed era imbattuto in campionato, punto della bandiera di Arthur Theate di testa all’86’.

Video con gli highlights di Inter-Bologna dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.