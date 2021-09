Vecino esulta dopo il gol di Inter-Bologna: «Grande serata, andiamo!»

Vecino ha realizzato il quarto dei sei gol con cui l’Inter ha distrutto il Bologna (vedi highlights). Il centrocampista uruguayano, via Instagram, festeggia il ritorno nel tabellino dei marcatori.

GRAN RIENTRO – Prima da titolare e primo gol in stagione per Matias Vecino. Il centrocampista uruguayano, scelto da Simone Inzaghi forse anche per l’infortunio di Arturo Vidal, ha fissato il momentaneo 4-0 di Inter-Bologna al 54′. Poi la partita è finita 6-1, e la sua prestazione è stata molto buona. “Grande serata… Andiamo!” il suo commento su Instagram, per festeggiare non solo il suo gol ma anche la larghissima vittoria del Meazza. Per Vecino un sabato da ricordare.