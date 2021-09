VIDEO – Genoa-Fiorentina 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Fiorentina, anticipo della quarta giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



TRIS CONCESSO – Genoa-Fiorentina 1-2 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina continua la sua salita e conquista la terza vittoria consecutiva. I viola avvisano con una punizione dal limite di Cristiano Biraghi nel primo tempo, che chiama al grande intervento Salvatore Sirigu. Problemi invece per Gaetano Castrovilli, costretto al cambio dopo un brutto scontro col palo: passa la notte in ospedale per accertamenti. È nella ripresa che il Genoa cade, lo fa all’ora di gioco con uno splendido destro sul palo lontano di Riccardo Saponara, bravo ad accentrarsi dalla sinistra. A un minuto dal 90′ azione insistita e destro in diagonale di Giacomo Bonaventura, uno dei migliori in campo, per il raddoppio. Assist di Saponara, decisivo ancora. Allo scadere fallo di Igor su Milan Badelj e rigore che trasforma capitan Domenico Criscito, ma è il 98′: troppo tardi. Genoa che non riesce a dare continuità alla rimonta di Cagliari, viola in alta classifica.

Video con gli highlights di Genoa-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube del Genoa.