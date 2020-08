Paventi: “Sanchez, recupero difficile. Conte valuterÃ  con staff medico”

Paventi: “Sanchez, recupero difficile. Conte valuterà con staff medico”

L’Inter è concentrata sulla corsa in Europa League. La semifinale, che vedrà i nerazzurri sfidare lo Shakhtar Donetsk, è in programma lunedì alle 21:00. Sicuro assente della sfida Alexis Sanchez, fermato da un infortunio. Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport” fornisce gli ultimi aggiornamenti.

SPERANZA – Queste le ultime sull’Inter da Andrea Paventi: «Sanchez, verrà rivalutato nei prossimi giorni. Rimane una piccola speranza di vederlo tra i convocati per un’eventuale finale. Difficile, va valutato di giorno in giorno. Il calciatore, già dal giorno dopo la sfida contro il Bayer Leverkusen, accusava meno dolore. Conte lo valuterà nei prossimi giorni assieme allo staff medico. Lukaku sta benissimo, record di gol in Europa League, 31 gol stagionali. Lautaro Martinez sta bene, deve migliorare, deve trovare continuità».