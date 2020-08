Morace: “Inter, Conte ha trovato la quadratura. Godin? Fatte grandi cose”

Carolina Morace, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter di Antonio Conte, pronta ad affrontare lo Shakhtar Donetsk in semifinale di Europa League. Parole di elogio per Diego Godin, nuovo faro della difesa nerazzurra

ESPERIENZA – Queste le parole di Carolina Morace: «Godin? Giocatore di grande esperienza, nell’ultima sfida ha fatto grandi cose. L’Inter è sempre più quadrata. Le vittorie portano morale, ma Conte ha trovato la quadratura della squadra. Sulle partite secche, il tecnico dell’Inter è molto bravo, prepara bene le sfide. Sono fiduciosa. Sanchez? I flessori sono fondamentali per i calciatori, la vedo dura che possa recuperare. È un calciatore importante per i nerazzurri».