Biraghi-Dalbert, Inter e Fiorentina al lavoro. Lazaro in uscita – Sky

L’Inter, oltre al campo, è concentrata sul mercato. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” i nerazzurri stanno lavorando alla riconferma di Cristiano Biraghi, attualmente in prestito dalla Fiorentina, con Dalbert a fare il percorso inverso. In uscita Valentino Lazaro

CONFERME – Questi gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell’Inter da Marco De Micheli per “Sky Sport”: «L’Inter sta lavorando con la Fiorentina per la riconferma del prestito di Cristiano Biraghi,. Dalbert dovrebbe rimanere un altro anno a Firenze. Valentino Lazaro, di ritorno dal prestito al Newcastle, ha mercato in Bundesliga, con il Borussia Mönchengladbach in prima linea per l’esterno ex Herta Berlino».