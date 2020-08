Romano: “Ndombele-Inter, trattativa con il Tottenham in stand-by: i motivi”

L’Inter è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Una delle possibili piste porta a Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla possibile trattativa

STAND-BY – L’Inter è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Per il centrocampo, la squadra nerazzurra, starebbe pensando a Tanguy Ndombele del Tottenham. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo account Twitter fornisce gli ultimi aggiornamenti: «Ndombele? I nerazzurri, al momento, è concentrata sull’Europa League. La squadra di Conte, una volta terminata la competizione, tornerà a parlare con il Tottenham. Al momento non c’è nessun accordo».

Jan Vertonghen to Benfica is a done deal. Three years contract and contract to be signed on next hours. Here we go 🔴 #transfers #Benfica #THFC

…more about Ndombele deal: Inter are now focused on Eu. League, then they’ll be back in talks with Tottenham. Nothing agreed atm. ⚪️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2020