Pagelle Sassuolo-Inter: Sanchez-Lautaro Martinez supremi. Brilla Darmian

Sassuolo-Inter-Pagelle

Pagelle Sassuolo-Inter: stavolta Antonio Conte sceglie Lautaro Martinez e Alexis Sanchez in attacco (qui le formazioni ufficiali) e il cileno va subito a segno. Grande partita di Darmian e Gagliardini a centrocampo. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 6: Una piccola incertezza su una conclusione del Sassuolo nel primo tempo. Sicuro in impostazione.

SKRINIAR 6,5: Bravo in chiusura e concentrato per tutta la partita, a parte un errore in uscita. Bene anche nei colpi di testa.

DE VRIJ 7: Torna a ottimi livelli dopo un inizio di stagione da rivedere. Abile in copertura e in impostazione.

BASTONI 7: Oggi è particolarmente bravo nei movimenti, soprattutto quando sale ad accorciare. Bene in impostazione.

