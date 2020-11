Sassuolo-Inter (Serie A): le formazioni ufficiali! Lukaku fuori, Perisic dal 1′

Sassuolo-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 9ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena presso il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia a partire dalle ore 15.00. Confermato il turnover per Lukaku, a sinistra spazio a Perisic. Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter in Serie A

FORMAZIONE SASSUOLO

SASSUOLO (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 G. Ferrari, 6 Rogerio; 8 M. Lopez, 73 Locatelli; 25 Berardi (C), 10 Djuricic, 7 Boga; 18 Raspadori.

A disposizione: 56 Pegolo; 2 Marlon, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopoulos; 4 Magnanelli, 14 Obiang, 23 Traoré, 68 Bourabia; 30 Oddei, 91 Schiappacasse.

Allenatore: R. De Zerbi

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 22 Vidal, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 35 F. Stankovic, 97 A. Radu; 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 2 Hakimi, 12 Sensi, 15 Young, 24 Eriksen; 9 R. Lukaku.

Allenatore: A. Conte