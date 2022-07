Lens-Inter: rimandati, bocciati e promossi. Ecco le varie scelte – TS

L’Inter ieri ha perso 1-0 contro il Lens l’amichevole in terra francese. Qualcuno comunque ha ben figurato mente qualcun altro meno ed è stato rimandato o persino bocciato.

VOTI – Diciamo che per dare dei voti è ancora presto, siamo solo alla terza amichevole precampionato e la condizione dei giocatori è quella che è. Però ecco, dei giudici come ha fatto Tuttosport sono più che lecito. Di certo dell’amichevole contro il Lens qualcuno si salva e porta a casa la sufficienza, come Lukaku, Mkhitaryan, Handanovic e Darmian mentre qualcuno finisce o dietro la lavagna o direttamente bocciato alla prossima partita. Per quanto riguarda i rimandati troviamo Barella, Brozovic, Lazaro e anche Asllani. I bocciati invece sono di lusso: la coppia Dzeko-Correa ma anche Dimarco, apparso goffo e impacciato sul gol vittoria dei francesi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna