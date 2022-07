Skriniar, in caso di permanenza il piano per il rinnovo c’è! – TS

L’Inter è pronta a non cedere al primo offerente Milan Skriniar. Il difensore slovacco sta bene a Milano, si trova molto bene e avrebbe già un accordo per il rinnovo.

ACCORDO – Il Psg non molla la presa per Skriniar con i parigini che, come scrive Tuttosport, potrebbero tornare all’assalto nei prossimi giorni. Se non lo facessero però lo slovacco rimarrebbe sereno a Milano e in Italia dove, tra le altre cose, lui si trova molo bene. L’Inter per rinnovargli il contratto è pronta a mettere sul piatto un prolungamento fino al 2027 a 6 milioni di euro netti all’anno più la consapevolezza e la garanzia che la fascia da capitano saranno sue dopo l’addio di Handanovic. Insomma, mica male per Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino