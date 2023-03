Inter-Juventus, pagelle: Lautaro Martinez fantasma 4.5, Dumfries 4

L’Inter perde la sua nona partita in campionato, la Juventus vince anche a San Siro con il risultato di 1-0 (vedi report). Lautaro Martinez è un completo fantasma 4.5, Denzel Dumfries è il solito disastro da 4 secco.

ANDRÈ ONANA 5.5 – Responsabilità da dividere sul gol con altri due. Si mette sulla linea di Darmian e Dumfries, non si sposta mai e non capisce il diagonale di Kostic. Nel secondo tempo sul cross di Chiesa salva un gol già fatto di Locatelli a porta vuota.

Inter-Juventus, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 5 – Gravissima disattenzione sul gol avversario, si stringe e non riesce ad accorciare in tempo su Kostic. In fase offensiva non trova spazi, conclude con la sostituzione una delle sue peggiori prestazioni stagionali.

STEFAN DE VRIJ 6 – Mette in totale difficoltà Vlahovic, che non tocca palla e non è mai pericoloso. Il serbo si lamenta delle maniere del difensore avversario, molto rudi. Nel secondo tempo tiene la difesa come può, è l’unico baluardo rimasto prima di Onana.

FRANCESCO ACERBI 6 – Sulla sua fascia è più pericoloso di Dimarco, anticipa i centrocampisti spesso e si invola sulla sinistra. Le sue iniziative non portano però a niente di eccezionale.

Inter-Juventus, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 4 – Punta solo una volta Kostic e lo supera. Nel resto delle occasioni prende palla e torno indietro, totalmente monotono. Sul gol si stringe troppo, rimane a guardare e non accorcia, inutile anche difensivamente.

– dall’83’ RAOUL BELLANOVA S.V.

HAKAN CALHANOGLU 5 – Ci prova con verticalizzazioni, ma non è mai preciso e lascia troppo spazio in ripartenza alla Juventus. Non riesce a trovare l’intesa con Brozovic, anche lo stop sul passaggio di Barella lascia a desiderare.

MARCELO BROZOVIC 5 – Troppo lento, macchinoso e poco in palla. Non dà velocità alla manovra dell’Inter, completamente sterile e senza sbocchi verso l’attacco. Si innervosisce, sparisce e sbaglia passaggi elementari. Irritante nel finale, insopportabile.

NICOLÒ BARELLA 6 – L’unico che ci prova è proprio lui. Prima il tiro da fuori, poi l’uno due con Lukaku che ha portato alla conclusione ravvicinata parata da Szczesny. Il gol da annullare lo innevosisce, arriva la solita ammonizione per proteste.

– dal 61′ HENRIKH MKHITARYAN 5 – Non entra ad alti ritmi, passeggia e si fa rubare la merenda anche da Fagioli con settanta minuti sulle gambe. Perde una palla clamorosa a centrocampo che rischia di diventare gol.

FEDERICO DIMARCO 5 – Riesce a soffrire in velocità anche De Sciglio, cross sempre sbagliati e la forma fisica di certo non aiuta. Nel secondo tempo si fa male sull’ennesimo passaggio sbagliato verso la porta, un vecchio parente di ciò che è stato fino a gennaio.

– dal 61′ DANILO D’AMBROSIO 6 – Riesce a creare superiorità, crossa con il destro bene e chiude anche Chiesa nell’uno contro uno. Sicuramente migliore del suo compagno sostituito. Viene espulso a fine partita, ma almeno si dimostra grintoso contro le provocazioni di Paredes.

Inter-Juventus, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 4.5 – Partita da dimenticare, come l’ultima con il Porto. Non tocca una palla, se lo fa la sbaglia clamorosamente. Anche gli stop più semplici finiscono agli avversari, oggi qualche critica è più che lecita. Il fantasma ritorna tra i prati di San Siro, peccato la partita fosse quella giusta per incidere nelle notti più importanti.

ROMELU LUKAKU 6 – In attacco gioca da pivot, si rende protagonista di un testa a testa con Bremer e lo mette a volte in difficoltà, senza però riuscire a trovare un tiro in porta. L’uno due con Barella è perfetto, ma non arriva la rete.

– dal 79′ EDIN DZEKO 5.5 – Entra ma dà poco, quel poco in più di Lautaro Martinez completamente nullo.

– dal 79′ JOAQUIN CORREA 5.5 – Un ingresso che non verrà ricordato probabilmente. Zero palloni toccati per l’argentino rientrato dall’infortunio.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 4 – L’Inter è clamorosamente lenta, comprensibile e facilmente gestibile. L’attacco non è mai pericoloso, la manovra non ha sbocchi e la Juventus gestisce il vantaggio in maniera tranquilla. Il secondo tempo è un completo disastro, ancora peggiore del primo. La partita può finire 2/3-0, ma i bianconeri graziano l’Inter in più occasioni. Nona sconfitta in campionato, secondo posto definitivamente della Lazio e quarto sempre più a rischio. L’errore di Chiffi rende ancora più nera questa notte, che varrà tanto per la lotta alla Champions League. I nerazzurri erano chiamati a una risposta, giocano la peggior partita della stagione.

Le pagelle degli avversari: la Juventus di Allegri

JUVENTUS – Szczesny 6.5; Gatti 5.5, Bremer 6, Danilo 6; De Sciglio 6 (Cuadrado 6), Fagioli 6, Locatelli 6.5, Rabiot 6.5, Kostic 7; Soulè 6 (Chiesa 6) (Paredes S.V.); Vlahovic 5.5 All. Allegri 6.5