Inter-Juventus 0-1, il tabellino della partita della 27ª giornata di Serie A

Inter-Juventus è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022-2023.

IL SOLITO SCANDALO – La Juventus per la seconda domenica consecutiva vince con un gol viziato da un fallo di mano di Adrien Rabiot. L’Inter esce sconfitta dal derby d’Italia, secondo KO consecutivo, e paga una prestazione imbarazzante al netto dell’evidente errore arbitrale. Sia del direttore di gara Daniele Chiffi sia del VAR Paolo Silvio Mazzoleni. Poi segna Filip Kostic, si aspettano quasi quattro minuti e il gol viene scandalosamente convalidato. Come contro la Sampdoria. Ma quello che succede nei settanta minuti successivi di una partita orribile è il nulla più assoluto. Sono tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di Serie A: così fra le prime quattro non ci si arriva. Questo il tabellino di Inter-Juventus.

INTER-JUVENTUS 0-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Darmian (79’ Correa), de Vrij, Acerbi; Dumfries (83’ Bellanova), Barella (63’ Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Dimarco (63’ D’Ambrosio); Lukaku (79’ Dzeko), Lautaro Martinez.

In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, V. Carboni, Zanotti, Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (75’ Cuadrado), Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé (66’ Chiesa, 83’ Paredes); Vlahovic.

In panchina: Pinsoglio, Perin, Bonucci, Di Maria, Rugani, Sekulov, Iling-Junior, Barrenechea.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Preti – Berti; Marinelli; VAR Mazzoleni; A. VAR Piccinini)

Gol: 23’ Kostic

Espulsi: Paredes (J) e D’Ambrosio (I) a fine partita per reciproche scorrettezze

Ammoniti: Barella, D’Ambrosio, Brozovic (I), Gatti, Rabiot, Danilo (J)

Recupero: 6’ PT, 7’ ST