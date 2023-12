Inter 2023, le pagelle di fine anno: i voti con i commenti [Difensori]

Inter, ecco finalmente il momento dei bilanci. Il 2023 è giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto appuntamento con le pagelle di fine anno è arrivato, si continua con gli esterni.

(N. 6) STEFAN DE VRIJ 6.5 – Bentornato, diciamo finalmente! Le pagelle partono dall’olandese. Dopo due anni di buio totale, Nazionale persa, disastri come quello su Olivier Giroud nel famoso derby della prima stagione di Simone Inzaghi, il difensore è tornato a giganteggiare. Il rendimento è migliorato già dall’ultimo anno, le rotazioni del tecnico gli hanno permesso di aumentare il minutaggio e di prendere sempre più fiducia. In questo anno invece si fa fatica a scegliere quale sia il titolare. De Vrij gioca il primo mese a causa del problema di Francesco Acerbi, sostituendolo al meglio e facendolo quasi dimenticare. 17 presenze tra Serie A e Champions League prima del piccolo infortunio.

(N. 15) FRANCESCO ACERBI 10 – Non ci si ricorda a mente una partita sbagliata del difensore ex Lazio. Le sue tasche nel 2023 sono piene, menomale che sia arrivata la fine dell’anno. Non ci entra più nessun attaccante, troppi sono stati dominati dal ‘leone‘. L’apice della carriera lo raggiunge alla finale di Champions League di Istanbul, dove si porta a spasso Erling Haaland dimostrando al mondo che lui è uno dei difensori più forti al mondo nella marcatura. Al grande test contro Romelu Lukaku si rivede esattamente lo stesso film: il belga ne vede pochi di palloni al ritorno a San Siro da ex. Grazie Francesco, grazie anche a Inzaghi per esser stato l’unico ad aver creduto ad un giocatore di 35 anni pieno di cartucce da sfruttare fino alla fine della sua carriera.

(N. 28) BENJAMIN PAVARD 6.5 – È l’ultimo arrivato dell’estate nerazzurra e si ambienta subito al meglio. Inizia con due panchine per motivi tecnici, o meglio perché Inzaghi voleva dargli il tempo di conoscere i compagni. Ci mette pochissimo, infatti diventa il titolare fisso fornendo prestazioni di altissimo livello. Gioca 10 partite tra Serie A e Champions League, poi il grave infortunio di Bergamo. Il francese è rientrato in Coppa Italia con tempistiche record, d’altronde ci ha abituato ad alti livelli.

(N. 95) ALESSANDRO BASTONI 7 – Gli assist per Nicolò Barella sono il ricordo più bello del suo 2023. Quello con il Benfica al Da Luz, quello in Supercoppa Italiana anche per Lautaro Martinez e il definitivo 3-0 al Milan. Il giocatore non inizia al meglio la stagione attuale, ma migliora e fa vedere quanto è bello avere un difensore capace di fare in più il terzino. Spinge come uno degli esterni più forti, il suo sinistro dà immensa qualità alla manovra e rappresenta il motivo per cui è il giocatore più determinante nella rosa del tecnico piacentino.

(N. 36) MATTEO DARMIAN 9.5 – Non c’è il 10 nelle pagelle perché Acerbi è il top del top, ma quanto è bello ‘Teo‘ versione 2023? Il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, l’uomo di cui tutti gli spogliatoi hanno bisogno, il tuttofare della squadra nerazzurra. Gioca difensore centrale o esterno di destra o sinistra all’occorrenza, non si fa mai male ed è costretto perennemente agli straordinari. Ha giocato già 22 partite, rimanendo in panchina per 90 minuti in due occasioni solamente. Le ultime sette le ha fatte da titolare, aggiungendo i 100 minuti della Coppa Italia con il Bologna. Infinito e splendido!

(N. 31) YANN AUREL BISSECK 7 – Tanta panchina, ma tanta, eppure non si dà mai per vinto. Fa il suo esordio con il Monza perdendosi Dany Mota e lasciando qualche dubbio, rimane fuori fino a ottobre. Si rivede pochi minuti con il Torino, poi l’occasione con il Salisburgo. In Austria inizia l’esperienza nerazzurra del difensore, che sbaglia pochissimo. Al Da Luz con il Benfica una partita dai due volti che però fa capire di che pasta è fatto. Non si arrende agli errori, va oltre il primo tempo disastroso e gioca un secondo da migliore in campo. Tra novembre e dicembre la definitiva consacrazione: cinque partite da titolare per sostituire Pavard e conquistare il mondo Inter. Il futuro promette solo bene.

Media di reparto: 8

