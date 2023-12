VIDEO – Inter, un anno di gol: nel 2023 sfondata quota 100!

L’Inter ha chiuso il 2023 facendo esultare i propri tifosi oltre cento volte. Per chiudere l’anno, la società ha pubblicato il video con tutti i gol realizzati da gennaio a venerdì scorso.

INTER A SEGNO – Il primo lo ha realizzato Edin Dzeko al Napoli il 4 gennaio, l’ultimo Marko Arnautovic al Genoa venerdì. In mezzo quelli dei cinque derby vinti, il successo in Coppa Italia, la Supercoppa Italiana sempre contro il Milan e tante altre vittorie di prestigio. Sono i 106 gol realizzati dall’Inter nel 2023 che si concluderà fra poche ore, di cui 79 in Serie A. Li ha segnati in 61 partite, 41 di campionato, con una media di 1,7 a gara. E gli incontri ufficiali disputati nell’anno solare in chiusura sono un record storico per la società.

Per chiudere l’anno, l’Inter celebra la squadra con il video di tutti i gol del 2023 dal canale YouTube.