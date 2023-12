VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2023: Inter-Fiorentina 4-0

Riviviamo il 2023 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Oggi è il turno di Inter-Fiorentina (4-0) dello scorso 3 settembre.

SINFONIA PERFETTA – Inter-Fiorentina arriva alla terza giornata della Serie A 2023/24, ed è il primo vero banco di prova per gli uomini di Simone Inzaghi. Che ritrovano i viola dopo la finale di Coppa Italia del 24 maggio precedente. In quell’occasione i viola misero in difficoltà i nerazzurri, passando persino in vantaggio. Il 3 settembre, invece, non c’è storia. L’Inter azzera l’ossigeno degli ospiti, spingendo dall’inizio alla fine, e creando occasioni su occasioni. Convertendo la prima al 23′, quando Marcus Thuram si avvita di testa su un cross di Federico Dimarco, trovando il primo gol in maglia Inter. Per il raddoppio servirà aspettare mezz’ora, ma col senno di poi ne vale assolutamente la pena. Al 53′ Nicolò Barella conduce la transizione, toccando in avanti per Alessandro Bastoni, rimasto sulla trequarti da un calcio d’angolo precedente. Il numero 95 allarga di prima per Thuram, largo a sinistra. E a sua volta il numero 9 traccia un bellissimo filtrante di prima, che taglia in due la difesa della Fiorentina. E fa trovare Lautaro Martinez da solo davanti alla porta, in cui scarica il gol del 2-0. Pochi minuti dopo arriva anche il tris, con il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. E al 73′ c’è tempo anche per la prima doppietta stagionale di Lautaro Martinez: cross da destra di Juan Cuadrado e specialità della casa per il Toro, che gira in porta di prima il gol del 4-0 finale. Una sinfonia perfetta per l’Inter, in quella che diventa con ogni probabilità la gara tecnicamente più bella del 2023 nerazzurro.

Video highlights di Inter-Fiorentina (4-0) del 3 settembre 2023, dal canale YouTube del club nerazzurro

