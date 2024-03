Osimhen ce la fa per Inter-Napoli? Un indizio dai social

Una delle grandi incognite di Inter-Napoli sono le condizioni di Victor Osimhen. Convocato da Francesco Calzona per la partita di stasera, l’attaccante nigeriano potrebbe anche farcela a scendere in campo da titolare. Un indizio social pare confermarlo.

INDIZIO – Victor Osimhen è il grande dubbio di formazione per Inter-Napoli. L’attaccante nigeriano non è al meglio, ma nonostante ciò potrebbe addirittura scendere in campo da titolare. O, almeno, stando a un indizio social pubblicato proprio dal club partenopeo. Con Osimhen scelto come uomo immagine della locandina per presentare la sfida di San Siro in programma questa sera alle 20.45. Insomma, un segnale importante.

Questa la locandina del match.